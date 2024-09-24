Резкий рост популярности электрокаров зарегистрирован в Казахстане

Больше всего их в Алматы и Астане.

В августе текущего года в РК было зарегистрировано 10,7 тыс. электрических легковых автомобилей — в 2,3 раза больше, чем в августе 2023 г. В региональном разрезе 58,8% таких машин зарегистрировали в Алматы: 6,3 тысячи авто, годовой рост — в 2,3 раза. На второй и третьей строчках расположились Астана (1,4 тыс. автомобилей) и Алматинская область (552 авто). Меньше всего электрокаров было зарегистрировано в Абайской области: всего 25 авто, передает Liter.kz.

При этом в стране зарегистрировали 125 электрических легковых автомобилей с дипломатическими номерами — сразу в 4,6 раза больше, чем годом ранее.

В целом в 2023 году в мире продали 13,8 млн электромобилей — на 35,3% больше, чем в 2022 г. При этом продажи неэлектрических машин выросли всего на 0,3%, до 62,9 млн авто. Это первое увеличение продаж после четырех лет спада реализации на мировом рынке.

Больше всего электромобилей было продано в Китае: 8,1 млн машин. В топ-5 также вошли США (1,4 млн электрокаров), Германия (700 тысяч авто), Франция (470 тысяч электромобилей) и Великобритания (450 тысяч машин).