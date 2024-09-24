Казахстан и Узбекистан оцифруют учет воды на Сырдарье

На 10 гидропостах установят системы автоматического учета.

Казахстан и Узбекистан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья, где будут установлены системы автоматического учета воды. Автоматизацию гидропостов и цифровизацию учета воды обсудили главы отраслевых ведомств Нуржан Нуржигитов и Шавкат Хамраев. Как отметил Нуржигитов, ведутся переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта, передает Sputnik.

Также обсудили режимы работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года. На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы водохранилищ и утверждены объемы подачи воды.

«За год мы убедились, что наша совместная работа дает положительный результат, поэтому мы намерены продолжать тесное двустороннее сотрудничество. По многим вопросам мы придерживаемся общих взглядов. Это позволяет нам на взаимовыгодной основе решать большинство имеющихся вопросов», — отметил Нуржигитов.

В свою очередь, Шавкат Хамраев заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках МФСА.

«Узбекистан полностью поддерживает председательство Казахстана в Международном Фонде спасения Арала. И мы хотим усилить взаимодействие в этом направлении, вместе работать над проектами. Например, по сохранению экосистем бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечению местных жителей качественным питьевым водоснабжением, восстановлению малых и локальных водоемов и других», — сказал Хамраев.

Помимо этого стороны обсудили разработку Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов. По итогам переговоров министры подписали протокол встречи.