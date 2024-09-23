Михаил Ломтадзе вновь стал лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

19 сентября на ежегодном Kazakhstan Growth Forum объявили имена лучших руководителей года.

«Лучшим CEO года» в шестой раз назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Мы благодарим жюри за высокую оценку. Это результат самоотверженной работы всей нашей команды. Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью современных сервисов и очень гордимся, что живем и работаем в Казахстане. Будем стараться и дальше удивлять и радовать казахстанцев новыми суперсовременными цифровыми услугами. Благодарим наших любимых клиентов и партнеров за доверие и поддержку, а государственные органы — за создание благоприятной среды для цифрового развития страны».

Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В состав совета входят: Ельдар Абдразаков, (KazakhstanGrowthForum), Маржан Меланич (KazakhstanGrowthForum), Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (Совет Ассоциации финансистов Казахстана), Ерлан Досымбеков (EY), Екатерина Бенджамин (IFC), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors), Дулатбек Икбаев (McKinsey& Company), Ораз Жандосов (РАКУРС), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Алина Алдамберген (KASE), Андрей Беклемишев (IDC).

Победителей ежегодно выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.