Спортивное программирование войдет в Республиканский перечень приоритетных видов спорта

Министерство туризма и спорта РК и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в области спортивного программирования.

Цель сотрудничества — популяризация спортивного программирования среди молодежи и его включение в республиканский перечень приоритетных видов спорта. Стороны договорились совместно развивать эту дисциплину через интеграцию образовательных программ, проведение соревнований и мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов в сферу IT. Кроме того, планируется создание условий для привлечения инвестиций и ресурсов для развития инфраструктуры спортивного программирования в Казахстане. Меморандум также предусматривает разработку совместных инициатив для поддержки образовательных учреждений и укрепления человеческого капитала в IT-секторе.