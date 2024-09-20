Katusha рассказала бизнесу, как бороться с утечкой данных на бумажных носителях

На бумаге «утекает» до 45% конфиденциальной информации.

Согласно статистике, до 45% утечек данных в организациях происходит на бумажных носителях. Среди основных проблем, которые выделяют эксперты рынка, числятся:

— неконтролируемый вынос отпечатанных документов;

— повторное использование носителя;

— забытые в лотке принтера конфиденциальные документы;

— неконтролируемое сканирование;

— использование оборудования в личных целях сотрудников.

Все это несет не только финансовые издержки, но и потенциальные риски потери конфиденциальной информации: разглашение коммерческой тайны, планов развития продуктов организации, условий оплаты труда сотрудников организации и многие другие проблемы.

Эксперты компании Katusha в рамках CIO Summit 2024 в Алматы представили элементы экосистемы «Katusha» — современные решения в области корпоративной печати.

Система управления печатью «СМАРТ ПРИНТ». Она обеспечивает полный контроль над печатной инфраструктурой организации:

— помогает оптимизировать парк печатных устройств организации;

— позволяет сократить ресурсы на их обслуживание;

— повысить отказоустойчивость печатных устройств;

— главное, сделать печать в организации более безопасной.

О том, какие плюсы получает клиент, приобретая «СМАРТ ПРИНТ», рассказывает Валерия Шпрынова, исполнительный директор Katusha в Казахстане: «Во-первых, клиент видит состояние всех устройств в организации в режиме реального времени, что позволяет оптимизировать процессы обслуживания и снизить нагрузку на сервисную службу. Во-вторых, клиент видит объемы печати каждого сотрудника организации, снижая тем самым издержки и повышая безопасность. И, конечно, „СМАРТ ПРИНТ“ позволяет получить большое количество отчетов для анализа и эффективного планирования закупки устройств и расходных материалов».

Также Katusha презентовала для всех участников CIO Summit 2024 широкий модельный ряд печатной техники. Это современные многофункциональные устройства форматов А3 и А4 с печатными платами собственного производства.

Кстати, отдельно стоит отметить, что Katusha первой в мире сделала свои принтеры и МФУ с интерфейсом полностью на казахском языке.

Появление нового поставщика решений для корпоративной печати на карте Казахстана — позитивный момент в условиях современной, динамично развивающейся цифровой экономики республики.