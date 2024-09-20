Google выбрал Admixer Media официальным реселлером Google Ads в Казахстане

Google начал сотрудничество с Admixer Media, чтобы расширить возможности местного рекламного рынка.

Компания Admixer Media, входящая в состав группы компаний Admixer Advertising, была назначена Google официальным реселлером Google Ads в Казахстане. Это стратегическое партнерство позволит предоставить локальным рекламодателям и агентствам расширенную поддержку, необходимые знания и лучшие практики, способствующие улучшению результатов бизнеса и его росту.

«Мы наблюдаем в Казахстане уверенный рост ВВП и существенные цифровые трансформации, которые положительно влияют на уровень жизни граждан и способствуют процветанию местного бизнес-сообщества. Для нас большая честь внести свой вклад в дальнейшее развитие рынка, и именно поэтому совместно с Admixer мы объявляем о расширении поддержки для обеспечения роста всех компаний в стране — как крупных, так и малых. Это включает в себя digital-инструменты, обучение цифровому маркетингу, развитие электронной коммерции с помощью инструментов Google AI и передовых рекламных решений», — отмечает Патрик Варнкинг, вице-президент Google в Центральной и Восточной Европе (CEE).

Admixer Advertising — ведущая компания в области digital маркетинга, имеющая офисы в 11 странах. Являясь медиапредставителем глобальных паблишеров и платформ, она обеспечивает доступ к локальным сайтам, приложениям и технологиям, предоставляет поддержку и обучение. С 2016 года Admixer Advertising является официальным партнером Google Marketing Platform, а в 2022 году получила статус Google Premier Partner.

С июля 2024 года Admixer Media как официальный реселлер Google Ads будет помогать локальным компаниям и агентствам в их рекламной деятельности в Google Ads, оказывая поддержку в разработке стратегий рекламных кампаний, анализе эффективности и оптимизации. Используя весь потенциал Google Ads, включая поиск, YouTube и дисплейную рекламу, Admixer Media ставит перед собой цель помочь компаниям преобразовать большие аудитории в ценных потенциальных клиентов и покупателей.

Вместе с опытной локальной командой сертифицированных экспертов Google Ads, Admixer Media стремится помочь клиентам достигать их бизнес-целей. Благодаря эксклюзивным вебинарам, воркшопам и личным консультациям бизнесы получат навыки и знания по созданию, проведению и оптимизации кампаний на платформах Google. Клиенты получат всестороннюю поддержку по Google Ads с учетом их потребностей и целей.

«Для нашей компании большая честь и ответственность получить статус официального партнера Google на рынке Казахстана. Наша цель — развитие рынка цифровой рекламы через использование инновационных подходов и решений Google, а также повышение эффективности кампаний наших клиентов — рекламных агентств и рекламодателей. Опираясь на многолетний опыт сотрудничества с Google на рынках других стран, мы приложим максимум усилий для внедрения передовых практик и содействия развитию рекламного рынка Казахстана», — говорит Александр Бреус, генеральный директор Admixer Advertising.

Укрепляя свои позиции на международных рынках, помимо Казахстана, Admixer Media также получила аналогичный статус в Сербии и Словении.

«Мы уверены, что благодаря этому партнерству Admixer Media сможет обеспечить значительный рост и внедрение инноваций в области цифровой рекламы в Казахстане, Словении и Сербии. Местные рекламодатели и агентства смогут воспользоваться персонализированной локальной поддержкой для достижения наилучших результатов кампаний. Мы верим, что развивающиеся рынки имеют потенциал огромного роста и развития благодаря использованию инновационных и креативных инструментов Google Ads», — комментирует Ирина Оверко, директор по стратегии компании Admixer Advertising.

Чтобы узнать, как Google Ads может помочь в достижении ваших бизнес-целей, свяжитесь с Admixer Media здесь. Для получения информации о новейших продуктах Google Ads, вебинарах и историях успеха следите за обновлениями компании в LinkedIn, Instagram и Facebook.

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