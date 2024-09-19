В ЕАЭС продолжается цифровизация системы ветконтроля

Достижение целей цифровой повестки в Союзе приведет к ускорению свободного передвижения товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов.

Вопросы информационного взаимодействия органов, осуществляющих государственный ветеринарный контроль (надзор) в странах Евразийского экономического союза, а также цифровизации при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения обсуждались на круглом столе «Цифровая трансформация системы ветконтроля и допуска подконтрольной продукции на рынок ЕАЭС: правовые основы, практика и перспективы» 17 сентября в Сочи.

Министр Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий подчеркнул, что сотрудничество стран Союза идет путем реализации общих процессов в рамках интегрированной информационной системы, использование которой обеспечивает совместимость различных ведомственных информсистем в государствах-членах и унификацию процедур электронного обмена данными.

«Достижение целей цифровой повестки в Союзе приведет к ускорению свободного передвижения товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов, — убежден министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий, — к повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет цифровых преобразований, кооперации хозяйствующих субъектов государств-членов на основе сквозных цифровых процессов».

Участники дискуссии рассмотрели преимущества и недостатки электронной ветеринарной сертификации, отметив, в частности, большую значимость информационных систем с точки зрения обработки данных и передачи результатов ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований подконтрольных ветеринарной службе товаров.