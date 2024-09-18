Когда и как будут работать переводы по номеру телефона в Казахстане?

К системе мгновенных платежей (СМП), которая уже функционирует в настоящее время и принадлежит частному оператору, самые крупные игроки — Kaspi Bank и Halyk Bank — подключаться не стали.

Нацбанк разрабатывает собственную систему межбанковских переводов, которая позволит обеспечить P2P-переводы по номеру телефона между клиентами разных банков. Подробнее о том, как она будет реализована, рассказал Бинур Жаленов, председатель правления Национальной платежной корпорации Национального банка РК. По его словам, при переводе денег по номеру мобильного телефона в банковском приложении будет возможность выбрать конкретный банк, а не предложенный по умолчанию финансовый институт, передает «Курсив».

«Это во многом зависит от того, как именно проект реализует каждый банк, но в целом концептуально будет возможность выбора банка. Вы введете номер, и у вас будет возможность по номеру телефона выбрать, на какой из счетов в каком банке отправить деньги», — рассказал Бинур Жаленов.

То есть, теперь те, кто планирует перевести деньги, смогут видеть, в каких банках есть счета у владельца мобильного номера. Бинур Жаленов отметил, что банки будут показывать номер, зарегистрированный в банковской системе за определенным лицом.

Напомним — в 2020 году Президент Казахстана поручил Нацбанку разработать национальную платежную систему до 2025 года. Ее планировалось построить вокруг двух основных компонентов — Системы мгновенных платежей и Межбанковской системы платежных карт. Национальная платежная система должна была появиться в Казахстане в три этапа. На первом этапе — в 2021 году — планировалось провести разработку СМП и построение межбанковской системы платежных карточек. На втором — в 2022–2023 годах — полномасштабный запуск межбанковской системы платежных карточек. В период с 2024 по 2025 год планировалось развивать национальную платежную инфраструктуру и новые сервисы. В 2022 году Нацбанк заявил, что запустил модернизированную платформу СМП в промышленную эксплуатацию. На первом этапе с ее помощью предлагалось переводить деньги по номеру телефона между любыми банками, а на втором этапе в рамках проекта планировалось ввести единый QR-код. На тот момент соглашения об участии в СМП заключили девять банков, из которых четыре сразу открыли доступ для клиентов. Сейчас в отечественной системе мгновенных платежей участвует более 10 банков, общий объем транзакций в прошлом году достиг 155 млрд тенге. Однако Kaspi и Halyk, на чью долю приходится, по заявлению Нацбанка, порядка 90% транзакций, к ней не подключались.

Ожидается, что система будет запущена в эксплуатацию уже в ноябре текущего года.

Кроме того, как сообщил Бинур Жаленов, Национальная платежная корпорация уже завершила создание системы единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Однако полноценно она сможет заработать только после подключения всех казахстанских банков второго уровня.

«Система сама уже запущена, но есть еще часть, связанная с подключением каждого банка. Подключение требует тестирования, определенной разработки и так далее. На стороне Национального банка платформа уже готова, и мы находимся на стадии тестирования банков. Подключение всех банков занимает определенное время и, по нашим оценкам, должно закончиться в первой половине 2025 года. То есть это не то, что Нацбанк задержал разработку платформы. Просто нужно время для подключения участников рынка. Там технологические особенности», — пояснил он.

Ожидается, что после запуска единого QR-кода, который можно будет считывать с помощью приложения любого банка второго уровня, торговым точкам и услугодателям больше не придется выбирать между банками при установке POS-терминала.

К слову, на днях Бинур Жаленов сообщил о задержке проекта на полгода — теперь появление единого QR-кода планируется лишь в первой половине 2025 года. По его мнению, для крупных банков, которые уже работают по QR с предпринимателями и населением, проект предоставит дополнительные возможности.

«Мы не отменяем всех тех инвестиций крупных банков, которые уже сделаны. Все продолжит работать, как и работает сейчас, просто добавится дополнительная функциональность. Мы в том числе с Kaspi пришли к консенсусу, какую модель построить, и на данный момент идет вопрос технического подключения. При этом владельцы торговых точек и мест по предоставлению услуг через QR смогут оптимизировать расходы по приему таких платежей, имея лишь одно устройство», — уточнил он.