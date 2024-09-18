Законные представители теперь могут получить справки об имуществе своих подопечных на портале eGov

Услуга значительно упрощает процесс получения сведений о недвижимости и делает их более доступными для различных категорий граждан.

Законные представители несовершеннолетних детей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан теперь смогут получить справки о наличии недвижимости и зарегистрированных на нее правах (обременениях) с помощью портала eGov. Эта услуга значительно упрощает процесс получения сведений о недвижимости и делает их более доступными для различных категорий граждан.

Государственная услуга теперь доступна третьим лицам, а именно опекунам ребенка, не достигшего 18 лет (в том числе находящегося под опекой и попечительством), и законным представителям недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних.

Справка по форме-6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя, а справка по форме-2 содержит сведения о праве собственности на объект и наличии обременений, таких как арест или залог. Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов, участие в жилищных программах и многое другое.

Для получения справок законным представителям необходимо:

— авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Недвижимость» — «Покупка, продажа, аренда»

— выбрать нужную услугу: «Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)» или «Справка Ф-2 (об отсутствии обременений, залога, ареста на недвижимость)»

— в пункте «Получить услугу» выбрать «На ребенка (до 18 лет, в том числе находящегося под опекой и попечительством)» или «Законный представитель (на недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних)»

— заполнить необходимые поля

— подписать заявку одним из доступных методов

Ознакомиться с результатом услуги пользователь может, перейдя в Личный кабинет.

Услуга реализована благодаря совместной работе Министерства просвещения РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».