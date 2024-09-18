Анонс: Qazaqstan IGF 2024

Второй Национальный форум по управлению интернетом соберет представителей государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической среды.

16 октября в Алматы пройдет Qazaqstan IGF 2024: Национальный форум по управлению интернетом. Это значимое событие содействует созданию открытого и безопасного цифрового пространства в Казахстане.

Являясь частью глобального форума по управлению интернетом (The Internet Governance Forum, IGF), национальные инициативы IGF представлены в 106 странах мира на четырех континентах. Они проводятся под эгидой Генерального секретариата ООН.

Qazaqstan IGF – это уникальный ежегодный форум с участием более 200 представителей государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической среды по обсуждению широкого спектра вопросов, связанных с управлением интернетом и кибербезопасностью.

Мероприятие будет охватывать следующие темы:

- Многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития;

- Приватность в эпоху искусственного интеллекта;

- Эволюция криптовалют и их регулирование;

- Приватные сети связи, преодоление цифрового неравенства;

- Парламентская инициатива: кодификация цифрового законодательства;

- Роль женщин в цифровом будущем Казахстана;

- Национальное регулирование онлайн-платформ.

Кроме того, на мероприятии будут представлены результаты «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2024» по трем секторам: телеком, финтех и е-commerce, с учетом показателей по корпоративному управлению, свободе выражения мнений и приватности, составленного экспертами юридической фирмы «Digital Rights Center Qazaqstan» (DRCQ).

Национальная инициатива IGF стимулирует построение многостороннего диалога и соответствует Целям устойчивого развития ООН #9 «Промышленность, инновации и инфраструктура» и #17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».