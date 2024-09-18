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24 место занял Казахстан в мировом рейтинге электронного правительства ООН

    Анонс: Qazaqstan IGF 2024

    Второй Национальный форум по управлению интернетом соберет представителей государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической среды.

    18 сентября 2024 11:58, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    16 октября в Алматы пройдет Qazaqstan IGF 2024: Национальный форум по управлению интернетом. Это значимое событие содействует созданию открытого и безопасного цифрового пространства в Казахстане.

    Являясь частью глобального форума по управлению интернетом (The Internet Governance Forum, IGF), национальные инициативы IGF представлены в 106 странах мира на четырех континентах. Они проводятся под эгидой Генерального секретариата ООН.

    Qazaqstan IGF – это уникальный ежегодный форум с участием более 200 представителей государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической среды по обсуждению широкого спектра вопросов, связанных с управлением интернетом и кибербезопасностью.

    Мероприятие будет охватывать следующие темы:

    - Многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития;
    - Приватность в эпоху искусственного интеллекта;
    - Эволюция криптовалют и их регулирование;
    - Приватные сети связи, преодоление цифрового неравенства;
    - Парламентская инициатива: кодификация цифрового законодательства;
    - Роль женщин в цифровом будущем Казахстана;
    - Национальное регулирование онлайн-платформ.

    Кроме того, на мероприятии будут представлены результаты «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2024» по трем секторам: телеком, финтех и е-commerce, с учетом показателей по корпоративному управлению, свободе выражения мнений и приватности, составленного экспертами юридической фирмы «Digital Rights Center Qazaqstan» (DRCQ).

    Национальная инициатива IGF стимулирует построение многостороннего диалога и соответствует Целям устойчивого развития ООН #9 «Промышленность, инновации и инфраструктура» и #17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».

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