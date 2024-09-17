В Астане стартовал чемпионат мира по спортивному программированию

Казахстан на ICPC World Finals представят пять команд ведущих технических вузов страны.

16 сентября в 16:30 в Президентском центре РК состоялась торжественная церемония открытия 2024 ICPC World Finals — самого престижного студенческого соревнования по спортивному программированию, в котором ежегодно принимают участие лучшие команды со всего мира. В этом году из 72 000 участников, представляющих 103 стран и 3000 университетов, успешно пройдя региональный и национальный отбор, в финал вышли 142 команды. Казахстан представят пять команд ведущих технических вузов страны. Это событие станет важным шагом для страны в укреплении ее статуса как ключевого IT-хаба в Центральной Азии.

С приветственной речью на торжественной церемонии открытия выступил председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев: «Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение вопросам цифровизации, развитию IT, искусственного интеллекта и внедрению инноваций. В Казахстане поддерживаются стартапы и внедряются передовые технологии, у нас создаются IT-хабы и технологические центры», — подчеркнул Маулен Ашимбаев.

С приветственными словами к участникам обратились президент ICPC Билл Паучер и президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин, который отметил, что за полтора года Федерация уже успела провести множество соревнований и олимпиад по всей стране, а казахстанские студенты, участвующие в ICPC более 20 лет, уже добились значительных успехов, включая завоевание золотых и бронзовых медалей.

CEO компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что 2024 ICPC World Finals важное мероприятие для Казахстана, которое не только открывает новые возможности для интеграции и международного сотрудничества в сфере IT, но и демонстрирует высокий уровень таланта и мотивации нашей молодежи, готовой конкурировать с мировыми лидерами и развивать собственные технологические продукты.

Открытие стало стартом насыщенной программы чемпионата, который проходит с 15 по 20 сентября в Астане. В программе мероприятий чемпионата участников ожидают ICPC Challenge от Huawei, уникальный мастер-класс по blind-coding, проводимый JetBrains и экс-чемпионами мира по спортивному программированию, а также другие активности. Чемпионы 2024 ICPC World Finals станут известны 19 сентября, по завершению финалистами пятичасовых соревнований по решению алгоритмических задач с помощью кода, в условиях ограниченного времени с минимальным количеством ошибок и неправильных попыток.