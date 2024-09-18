Облачный провайдер Servercore запустил грант для E-commerce проектов в Казахстане

Участники смогут получить стартовый грант в размере 100 000 тенге и 100%-кэшбэк до 1 000 000 тенге.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о запуске специальной программы для E-commerce компаний из Казахстана. Участники смогут получить стартовый грант в размере 100 000 тенге и 100%-кэшбэк до 1 000 000 тенге на первое пополнение баланса для запуска своих проектов в облаке Servercore. Средствами гранта и бонусным кэшбэком можно полностью оплатить любой сервис провайдера: облачный или выделенный сервер, а также PaaS-решения — Managed Kubernetes и Облачные базы данных.

Облачная инфраструктура Servercore позволит надежно хранить и обрабатывать контент без задержек, а также поддерживать доступность любых онлайн-сервисов. Из основных преимуществ: биллинг в тенге и сумах, бесплатная техническая поддержка 24/7, наличие PCI DSS сертификации и бесплатная помощь с миграцией.

Перед стартом сотрудничества технические специалисты Servercore проведут бесплатную консультацию, в ходе которой которой оценят IT-параметры проекта и предложат оптимальное решение с учетом типа и уровня нагрузки. При необходимости провайдер окажет помощь с миграцией и переносом данных.

«Новая программа направлена на поддержку проектов по развитию сервисов электронной коммерции в Казахстане. Мы убеждены, что надежная и отказоустойчивая IT-инфраструктура сможет сделать торговые онлайн-площадки более доступными и удобными для пользователей. Казахстан уже в ближайшее время может войти в топ-10 стран по уровню проникновения электронной коммерции в мире, и Servercore как активный представитель IT-отрасли стремится поддерживать это цифровое развитие», — отметил Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

По данным PwC Kazakhstan, общий объем выручки в секторе электронной коммерции в Казахстане за 2023 год составил 2,4 трлн тенге, а уровень проникновение E-commerce достиг 12,6%, что на 4,4 процентных пункта выше, чем в 2022 году. Грант будет полезен не только стартапам и начинающим E-commerce проектам, но и крупным игрокам, которые нуждаются в быстром развертывании мощностей. Ресурсы облачных решений Servercore готовы к сезонным колебаниям активности с возможностью мгновенного масштабирования во время пиковых нагрузок, что крайне актуально в преддверии осенних и новогодних распродаж.

Облачными сервисами Servercore уже пользуются такие компании из сферы E-commerce и ритейла как М Cosmetic, Мечта.kz, Мебель.kz и другие.

Подробнее о гранте можно узнать по ссылке.