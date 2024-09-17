Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов
Это можно сделать на портале eGov.
Теперь граждане РК могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на портале eGov. Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.
Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.
Для получения услуги пользователю необходимо:
— авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Таможня и налоги»;
— выбрать из списка раздел «Экономика и финансы», далее — услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
— заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
— ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:
— выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
— на вопрос «Хотите ли отписаться?» ответить «Да» и подписать заявку одним из доступных методов подписания.
Сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Сервис стал доступен благодаря Комитету государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, ТОО «Первое кредитное бюро» и АО «Национальные информационные технологии».