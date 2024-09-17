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    Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов

    Это можно сделать на портале eGov.

    17 сентября 2024 14:08, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Теперь граждане РК могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на портале eGov. Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.

    Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.

    Для получения услуги пользователю необходимо:

    — авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Таможня и налоги»;
    — выбрать из списка раздел «Экономика и финансы», далее — услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
    — заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
    — ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

    Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

    — выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
     — на вопрос «Хотите ли отписаться?» ответить «Да» и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

    Сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Сервис стал доступен благодаря Комитету государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, ТОО «Первое кредитное бюро» и АО «Национальные информационные технологии».

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