Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов

Это можно сделать на портале eGov.

Теперь граждане РК могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на портале eGov. Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.

Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.

Для получения услуги пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Таможня и налоги»;

— выбрать из списка раздел «Экономика и финансы», далее — услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

— заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

— ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

— выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

— на вопрос «Хотите ли отписаться?» ответить «Да» и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Сервис стал доступен благодаря Комитету государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, ТОО «Первое кредитное бюро» и АО «Национальные информационные технологии».