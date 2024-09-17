Казахстан укрепил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности

Международный союз электросвязи при ООН опубликовал доклад «Глобального индекса кибербезопасности 2024».

Согласно новой методике, Казахстан занял место во второй группе (Tier 2 — Advancing), набрав 94,04 балла из 100 возможных. Рейтинг GCI формируется на основе 83 параметров, охватывающих пять ключевых направлений кибербезопасности: юридический, технический, организационный аспекты, развитие потенциала и международное сотрудничество.

Новая методика оценивает работу за 2023 год. Обновляется индекс 1 раз в два года. В отчете 2024 года используется обновленный пятиуровневый анализ, позволяющий более точно оценить достижения стран в области кибербезопасности. Уровни включают Tier 1 — Role-modelling, Tier 2 — Advancing, Tier 3 — Establishing, Tier 4 — Evolving и Tier 5 — Building.

«Казахстан вошел в группу Tier 2 — Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан. В оценке участвовало 194 страны мира. В предыдущем отчете (2020/2021), где применялась старая методика, Казахстан занимал 31 место. Наша страна в рамках новой методики выполнила все требования в направлениях „юридический“ и „сотрудничество“, а также продемонстрировала достаточный технический уровень. Однако для дальнейшего повышения рейтинга необходимо усилить организационные меры, развить потенциал, а также усилить меры области международного сотрудничества в сфере кибербезопасности. Со своей стороны, Комитет по информационной безопасности МЦРИАП совместно с казахстанскими отечественными компаниями проводит на постоянной основе работу над улучшением позиции Казахстана на международной арене», — заявили в МЦРИАП.