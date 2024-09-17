В 20 регионах запустят IT-центры

Намечается трансформация технического и профессионального образования.

В целях расширения возможностей студентов и повышения квалификации на базе колледжей создаются региональные IT-центры. Это особенно актуально в условиях цифровой трансформации экономики и роста спроса на IT-специалистов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.

В Павлодарском колледже информационных технологий уже успешно функционирует региональный IT-центр «IT HUB / JYLYJAI10 IT», где предлагают широкий выбор образовательных курсов по направлениям «Робототехника», «Графический дизайн» и «3D-прототипирование». В центре действует более 10 профильных лабораторий, включая лаборатории 3D-прототипирования, сетевого администрирования, веб-дизайна, виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, предоставляются платные услуги по разработке программного обеспечения, созданию сайтов и промышленным прототипам. Центр также активно готовит студентов к престижным чемпионатам WorldSkills и JuniorSkills.

«Региональные IT-центры могут помочь учащимся колледжей получить современные технические навыки, которые востребованы на рынке труда, а также обеспечат доступ к передовым образовательным ресурсам и программам. Это также создаст дополнительные возможности для развития инновационных проектов, сотрудничества с IT-компаниями и международными партнерами» — отметила заместитель директора Департамента технического и профессионального образования Акзира Касымова.

Планируется открытие еще 20 IT-центров по всей стране, включая IT HUB Almaty Polytechnic College в Алматы, который начнет свою работу в ноябре этого года.