В первом полугодии операции с электронными деньгами выросли на 30%

По состоянию на 1 июля 2024 года на территории Казахстана зарегистрировано 138 платежных организаций, что на 20% выше по сравнению с предыдущим годом.

Обороты посредством сервисов платежных организаций составили 3,8 трлн тенге (снижение на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом наблюдается концентрация оборотов по платежным услугам у отдельных платежных организаций. Так, из функционирующих на платежном рынке значимая доля (более 74,4% оборота) приходится на 15 платежных организаций.

Наибольший рост по объемам операций за первое полугодие 2024 года наблюдался по операциям, инициированным клиентами с помощью мобильных устройств и сети интернет — в первом полугодии проведено 291 млн таких операций на сумму 2 595 млрд тенге (рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). По операциям, связанным с приемом наличных денег, платежными организациями проведен 71 млн операций на сумму 804 млрд тенге.

Значительный рост демонстрируют операции с электронными деньгами — проведено операций на сумму 369,6 млрд тенге (рост на 30,6%).

Территориальное распределение платежных организаций выглядит следующим образом: 92,0% (127 единиц) платежных организаций приходится на Алматы, Астана — 5,8% (8 единиц), Караганда — 1,4% (2 единицы), также Рудный — 0,7% (1) и Конаев 0,7%(1).