KazHakhStan 2024: представители тюркского мира обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности

11 сентября стартовала ежегодная международная конференция по кибербезопасности.

Первый день конференции был посвящен всестороннему обсуждению национальной политики в области кибербезопасности, а также законодательных вопросов и нормативных актов, касающихся защиты данных. В рамках KazHakhStan 2024 прошла панельная сессия на тему «Цифровой щит Тюркского мира: Партнерство ради большей безопасности». Спикеры обсудили, как страны Тюркского мира могут объединиться для усилия цифровой безопасности.

Заместитель председателя Комитета информационной безопасности МЦРИАП РК Умитжан Арыкбекова рассказала о развитии координации и сотрудничества с отраслевыми организациями для быстрого реагирования на кибератаки и о создании механизмов для оперативного обмена информацией о киберугрозах и инцидентах. По ее словам, важным аспектом является развитие координации и сотрудничества с отраслевыми организациями для быстрого реагирования на кибератаки и угрозы. Это включает в себя совместное участие в учениях и симуляциях.

С точки зрения Казахстана, международный подход к кибербезопасности предполагает активное сотрудничество с другими тюркоязычными государствами для обеспечения стабильности и безопасности в киберпространстве.

«Казахстан нацелен на создание механизмов для оперативного обмена информацией о киберугрозах и инцидентах, что позволит более эффективно защищать инфраструктуру и данные. Наша страна поддерживает создание образовательных программ и исследовательских центров, которые будут развивать компетенции в области кибербезопасности и готовить квалифицированные кадры для решения актуальных проблем», — поделилась Умитжан Арыкбекова.

Таким образом, Казахстан видит свою роль как активного партнера в формировании единого регионального подхода к кибербезопасности, что способствует укреплению общего уровня защиты и обеспечению стабильности в киберпространстве.