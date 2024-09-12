Казахстанцы получают повторные сообщения о взломе eGov

В WhatsАpp идет активная рассылка аудиосообщения, в котором утверждается, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны.

Автор аудио убедительно просит не переходить по ссылкам, которые приходят с номера 1414. Между тем, в АО «Национальные информационные технологии» заверили, что это сообщение является фейковым и не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

«Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения», — говорят в АО НИТ.

Также казахстанцев просят не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. По всем возникающим вопросам пользователи могут обращаться на телефонный номер кол-центра 1414.

Примечательно, что подобная рассылка приходила пользователям Казнета 1 августа.