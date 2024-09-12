Какие нарушения фиксируют умные видеокамеры на дорогах СКО?

Полицейские убедительно просят всех участников движения строго соблюдать требования ПДД.

В Северо-Казахстанской области на наиболее аварийно-опасных участках загородных трасс начал работу аппаратно-программный комплекс (АПК) Кордон.Про М. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. В ведомстве уточнили, что АПК Кордон.Про — это один из видов умных видеокамер, который устанавливается на патрульные машины (мобильный комплекс), передает Zakon.kz.

«Он фиксирует превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, использование мобильного телефона во время движения и нарушение требований дорожной разметки. Это одни из наиболее частых нарушений, которые допускают североказахстанские водители. Все они чреваты ДТП и могут увеличить тяжесть последствий», — заявили в пресс-службе ДП СКО.

Кроме того, на дорогах Петропавловска и СКО стало больше умных видеокамер (аппаратно-программные комплексы, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения), которые используются с 2022 года.

«АПК являются эффективным средством снижения аварийности на дорогах. На сегодняшний день в СКО действовало 30 комплексов, установленных с 2022 года. В местах их расположения не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. В связи с эффективностью АПК и с учетом обращений граждан областной департамент полиции на арендной основе приобрел еще 24 комплекса. Они расположены на наиболее оживленных участках улично-дорожной сети региона. Еще два комплекса фиксируют нарушения на железнодорожном переезде, три — на пешеходных переходах, четыре бортовых размещены на патрульных машинах», — добавили в ведомстве.

По данным ведомства, за восемь месяцев АПК зафиксировали вдвое меньше нарушений, чем за тот же период прошлого года, что говорит о дисциплинирующем эффекте умных камер. С января в СКО произошло 297 ДТП, в которых 23 человека погибли и 405 были травмированы.