Анонс: Safety Games 360

I Форум игровых решений по безопасности и охране труда

21 ноября в Астане пройдет I Форум игровых решений по безопасности и охране труда SAFETY GAMES 360.

Согласно постановлению правительства от 28 декабря 2023 года, утверждена Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024–2030 годы. Для развития сферы безопасности и охраны труда, согласно концепции, планируется создать условия для качественного предоставления услуг образовательного, информационного, методического и консультативного характера в области охраны труда для развития кадровых ресурсов, материально-технической оснащенности и научно-образовательного потенциала.

Обучение в области охраны труда, промышленной безопасности зачастую носит формальный характер в силу обязательности и периодичности обучения, но именно от его эффективности зависит степень усвоения знаний и применения их в производственной деятельности. Незнание и/или низкая эффективность знаний — одна из главных причин нарушения безопасности и, как следствие, роста травматизма на предприятиях.

Игровые формы обучения в области безопасности и охраны труда существенно влияют на эффективность обучения сотрудников. Форматы деловых игр, настольных игр, игр живого действия, онлайн-игр и геймификации позволяют существенно улучшить вовлеченность, мотивацию участников обучения, параллельно работая и над их профессиональными и личностными навыками, что существенно увеличивает шансы достижения «Нулевого травматизма».

Деловые игры и геймификация — это современный инструмент вовлечения и обучения персонала в сфере охраны труда и культуры безопасности. Все больше компаний стремятся внедрять разнообразие игровых форматов с учетом их специфики бизнеса, отраслевой принадлежности и текущей проблематики деятельности.

За один день форума вы получите:

— обзор наиболее эффективных игровых решений от ведущих игропрактиков-экспертов в области ОТ и ПБ;

— протестируете различные инструменты и методы обучения в безопасности и поймете, какие из них наилучшим образом подходят для задач вашей компании;

— пройдете мастер-классы для дальнейшего самостоятельного создания интерактивных форматов обучения под задачи своей организации;

— расширите свою базу бизнес-контактов, ведущих разработчиков игр, экспертов, которые в дальнейшем смогут разработать эффективные решения под задачи вашей компании.

Участники форума — владельцы бизнесов, руководители структурных подразделений, специалисты по охране труда и промышленной безопасности, HR-специалисты, представители учебных центров преподаватели в области безопасности, игропрактики и т. д.

Программа форума:

— Зона игр: тест-драйв более 20 игровых решений в области охраны труда и безопасности.

— Лекторий: выступления представителей бизнеса, разработчиков, экспертов практическими кейсами применения игровых решений, а также мастер-классы в формате от ведущих экспертов.

— Зона выставки: магазин и стенды с демонстрацией готовых решений игр и методик обучения для бизнеса от ведущих компаний-разработчиков.