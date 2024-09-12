Пострадавшим от кибермошенников казахстанцам возместили ущерб почти в 1 млрд тенге

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Рассмотрены текущие меры по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами, передает Zakon.kz.

«Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что благодаря работе группы „Киберпол“ удалось раскрыть более 2,5 тыс. киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 млн тенге. Задержано 914 злоумышленников. Было заблокировано 58 млн звонков с подменных номеров, а также изъято более 6 тыс. незарегистрированных SIM-карт. В рамках работы антифрод-центра на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 млн тенге», — говорится в сообщении.

По информации председателя АФМ Дмитрия Малахова, в текущем году в интернете выявлено 43 финансовые пирамиды, закрыто 266 чатов в мессенджерах. Удалось предотвратить потери почти 2 млн граждан. Системой «Кибернадзор» заблокировано свыше 8 тыс. мошеннических сайтов.

Отмечается, что казахстанцы могут проверять компании и их сайты на наличие признаков финпирамид в специальном Тelegram-боте. Рассмотрено свыше 9 тыс. таких заявок.

Отмечается также, что в Казахстане введут ответственность за «слив» баз данных в сеть или мошенникам.