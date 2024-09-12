Минцифры запустило пилотный проект по Agile-трансформации

Основная цель — улучшение операционной эффективности министерства.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК начало реализацию пилотного проекта по внедрению методологии Agile. Этот шаг направлен на модернизацию управления и повышение эффективности государственных процессов с использованием передовых международных практик. Основная цель Agile-трансформации — улучшение операционной эффективности министерства. Применение гибкой методологии управления позволит сократить время на выполнение проектов, повысить производительность команд и ускорить разработку новых сервисов для граждан и бизнеса. Это особенно важно в условиях стремительно меняющейся цифровой среды, где необходимо оперативно адаптироваться к новым вызовам.

В рамках проекта будут использованы такие современные инструменты, как создание бэклога (backlog creation), планирование спринта (sprint planning), ежедневные встречи (daily scrum), которые помогут улучшить координацию работы команд и повысить прозрачность процессов. Это позволит сотрудникам министерства быстрее и эффективнее достигать поставленных целей.

Преимущества проекта:

— Гибкость и оперативность. Agile-трансформация обеспечит министерству возможность быстрее реагировать на изменения и улучшать качество предоставляемых услуг.

-Масштабируемость. Успешная реализация проекта создаст предпосылки для распространения Agile-подхода на другие государственные органы, что приведет к повышению общей эффективности системы государственного управления в Казахстане.

Agile-подход принесет пользу не только министерству, но и всей стране, делая государственное управление более гибким и ориентированным на потребности граждан и бизнеса.