В Кыргызстане наблюдаются проблемы с доступом в интернет

По некоторым данным произошел масштабный обрыв.

Кыргызстанцы 10 сентября жаловались на проблемы с доступом в интернет. О медленной работе сообщают пользователи операторов Mega, О! , Homoline, Акнет и других. Также пользователи сообщают о невозможности дозвониться в службы поддержки провайдеров. Проблемы с интернетом начали наблюдаться 10 сентября около 17 часов вечера. Официальных сообщений от провайдеров пока не было, передает Vesti.kg.

Тем временем, появилась информация, что произошел масштабный обрыв в зоне ответственности казахстанского провайдера, в связи с чем проблемы наблюдаются у всех поставщиков услуг связи.