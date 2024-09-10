Серик Жумангарин и премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудили сотрудничество в области цифровизации сельского хозяйства

Заместитель премьер-министра РК посетил с официальным визитом Белград.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической, космической и военно-технической сферах. Серик Жумангарин подчеркнул, что Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканах. Проведение III заседания казахстанско-сербской межправительственной комиссии в Белграде свидетельствует об устойчивом развитии взаимоотношений.

Милош Вучевич также отметил высокий уровень дружественных отношений, сложившийся между странами. Обозначен положительный опыт Сербии в области внедрения цифровых технологий и научных достижений в сельское хозяйство. Казахстану предложено рассмотреть возможность сотрудничества в этом направлении.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что казахстанско-сербские отношения получат дополнительный импульс и продолжат динамичное развитие.