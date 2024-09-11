В Казахстане начали штрафовать блогеров за распространение «фейков»

Обзор первых результатов работы закона об онлайн-платформах

В начале сентября исполнился год со дня вступления в силу нового закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Напомним: ключевым новшеством закона стало наделение всех пользователей онлайн-платформ административной ответственностью за распространение ложной информации. Речь идет о размещении «фейковых» сообщений через социальные сети и мессенджеры, комментирование с недостоверной информацией в различных онлайн-каналах блогеров или СМИ. В Кодексе об административных правонарушениях появилась отдельная статья, предусматривающая ответственность за «фейки». Стоит отметить, что в уголовном законодательстве также есть статья о распространении заведомо ложной информации. Однако в ней нет определения каналов размещения таких данных и есть акцент на «причинение существенного вреда», который квалифицирует именно уголовно наказуемое деяние. Новая же статья КоАП как раз выделяет онлайн-каналы распространения и наделяет ответственностью за «фейки» простых пользователей и блогеров. В Ranking.kz проанализировали первые результаты работы пользователей интернета и блогеров в рамках новых правил.

Согласно данным из отчетов Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь–июль текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП «Размещение, распространение ложной информации». Сравнивать пока не с чем, так как в первом полугодии прошлого года закон еще не работал. Большая часть зарегистрированных правонарушений (67) была совершена пользователями онлайн-платформ, которые своих комментариях к новостям или постам разместили информацию, создающую условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан. Что касается «фейков» от блогеров, было зарегистрировано 5 таких правонарушений, к ответственности привлечено 2 человека.

Меньше половины (30) зарегистрированных правонарушений было рассмотрено уполномоченным органом (Министерством культуры и информации РК), еще 38 дошли до суда. К ответственности привлекли 50 человек. Им придется заплатить штраф. Общая сумма финансовых взысканий по этой статье за семь месяцев составила 2,8 млн тг. Из них 2,5 млн тг пришлось как раз на административные штрафы, наложенные на пользователей. Взыскано пока только 63,2%. Нужно отметить, что сумма штрафа за распространение ложной информации в соцсетях или написание комментариев, содержащих «фейки», может быть довольно ощутимой для семейного бюджета: 20 МРП или 73,8 тыс. тг.

Максимальная планка штрафов для блогеров, согласно КоАП, чуть выше: 30 МРП, или 110,8 тыс. тг. По данным КПСиСУ ГП РК, за январь–июль текущего года за распространение ложной информации казахстанских инфлюэнсеров оштрафовали на 166,1 тыс. тг. Из них взыскано 55,4 тыс. тг. Один из кейсов стал известен СМИ. Костанайского блогера финансово наказали за то, что он разместил на своем канале ложную информацию о тонировке лобовых стекол автомобилей. Специализированный суд по административным правонарушениям оштрафовал инфлюэнсера на 77 тыс. тг.

Численность казахстанцев, привлеченных к ответственности за «фейки», позволяет только поверхностно оценить борьбу с неправомерной информацией в соцсетях и онлайн-каналах. В отчетах КПСиСУ ГП зафиксированы только те дела, которые дошли до уполномоченного органа или суда. Вне поля зрения общественности остаются все случаи, в которых разбирательства идут на уровне жалоб между пользователями и владельцами аккаунтов или рассматриваются в гражданском судопроизводстве. Часть из них освещается в ежемесячных бюллетенях Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз». Например, в июне эксперты фонда рассказывали о ситуации пользователя соцсетей из Актобе. Мужчина опубликовал пост о благотворительной организации, которая собрала целевые деньги на операцию его сына, но так и не передала их. Казахстанец прошел через суды двух инстанций, чтобы доказать, что опубликованная им информация не является недостоверной и он не нанес ущерба деловой репутации фонда.

Другим принципиально новым требованием в законе «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» стала обязанность блогеров регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и маркировать свою рекламу. Блогосфера, набирающая все больший вес в медиапространстве, ранее не имела никакого законодательного контроля. Эксперты, медиаюристы отмечают, что введение ответственности заставит инфлюэнсеров в будущем более взвешенно подходить к решениям о публикации непроверенной информации о различных финансовых пирамидах, кибербуллинге и т. д.

Критике новшества подверглись за требования «представлять запрашиваемые уполномоченным органом сведения о пользователях на основании судебных актов, запросов правоохранительных органов» и декларативность положений об онлайн-рекламе. В частности, в правилах маркировки онлайн-рекламы пока не указаны четкие механизмы регулирования. То есть, блогеров обязали помечать рекламные сообщения специальными словами, но делают ли они это, пока непонятно. Технически рекламные сообщения блогосферы государством не фиксируются.

Для сравнения: в России в сентябре прошлого года также были введены требования об обязательной маркировке интернет-рекламы. Согласно новшествам, рекламодатели должны регистрировать такие сообщения у Оператора рекламных данных с помощью специальных токенов. Федеральная антимонопольная служба разработала список признаков информации, которую можно считать рекламой. За нарушение требований предусмотрена ответственность в виде штрафов.

за последние несколько лет интернет-канал занял ведущие позиции среди рекламодателей по доле инвестиций. По итогам прошлого года 47% всех рекламных инвестиций было вложено именно в онлайн-рекламу. Теперь рассмотрим, сколько денег получают производители рекламного контента в интернете в сравнении с другими каналами распространения. По данным Центрально-Азиатской рекламной ассоциации, в прошлом году стоимостный объем онлайн-рекламы в РК достиг 53,8 млрд тг. Это рекордная сумма за последние несколько лет и самая большая в сравнении с другими медиаканалами. Всего за год показатель вырос на 56,4%. В первом квартале 2024 года рекламодатели заплатили за размещение своих роликов, постов или статей в интернет-изданиях и соцсетях уже 10,8 млрд тг — на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.