Криптовалюта в казахстанском маркетинге: кейсы использования цифровых активов

Как кондитерская за биткоины торговала.

В Казахстане стремительно развивается технологический сектор, перспективным направлением является использование цифровых активов. Многим жителям страны уже сейчас интересно знать актуальную информацию про курс Биткоин доллар . Благодаря крупнейшей криптовалютной бирже Binance, которая с 2022 года работает и для жителей Казахстана, можно узнать не только эту информацию, но и получить весь спектр услуг, касающийся цифровых денег.

Криптовалюта в казахстанском маркетинге

Использование криптовалют в маркетинге дарит целый ряд преимуществ как бизнесу, так и клиентам. Бизнес может использовать партнерство с инфлюенсерами для создания NFT-коллекций. Это приводит к вовлечению новой аудитории и повышению лояльности к бренду у уже имеющейся. Также с помощью технологии блокчейн можно проводить разнообразные опросы и голосования среди клиентов: новые разработки гарантируют прозрачность процесса и получение качественных маркетинговых данных.

Преимуществами для клиентов будут:

маркетинговые программы лояльности (баллы за покупки в виде токенов на блокчейне);

эксклюзивные предложения (доступ к уникальному контенту, скидкам);

использование виртуальных пространств (виртуальные магазины, виртуальные выставки).

Важным фактором маркетинговой эффективности при использовании цифровых активов можно назвать тонкое понимание запросов аудитории и умение работать с эмоциями. В стране еще не все потребители приняли для себя идею виртуальных активов, поэтому так важно проводить образовательные кампании. Маркетологам необходимо предоставлять клиентам доступ к образовательным материалам, чтобы люди понимали принципы работы криптовалюты и преимущества, которые она способна дать.

В конце 2022 года биржа Binance в сотрудничестве с ведущими государственными организациями Казахстана запустила инициативу по обучению студентов блокчейн инженерии и блокчейн комплаенс. Благодаря Binance Academy каждый казахстанец сможет повысить свою финансовую грамотность в области новых технологий.

Pie Republic Kazakhstan: реклама бизнеса с помощью Биткоина

Сегодня казахстанские компании, которые используют криптовалюту для продвижения, уже никого не удивляют. Компания Pie Republic Kazakhstan (кондитерский бизнес) стала одним из первопроходцев.

Жазылбек Турлыбеков, соучредитель компании, подумал, что круто быть одним из первых, кто продает свою продукцию за Биткоины. Кроме того, продажи посредством криптовалюты могли бы стать хорошей рекламой для бизнеса. Впрочем, выгода для бизнеса тоже имелась, ведь курс криптовалюты со временем рос.

Также у продаж за крипту имелась особенность. Если за 1200 тенге можно было купить один десерт, то при условии покупки за Биткоины необходимо было купить сразу 6 штук, ведь транзакция также имела свою цену.

И все же продажа десертов за криптовалюту была лишь способом привлечения внимания и ознакомления с брендом, ведь тогда крипта в Казахстане еще не была распространена.

Интеграция цифровых активов в маркетинг — весьма перспективное направление для страны, самое главное — учитывать специфику местного рынка и проводить образовательные кампании, чтобы казахстанцы могли узнать обо всех преимуществах криптовалют и блокчейна.