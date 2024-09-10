Заработал Центр права будущего по поддержке технологического сектора

Особое внимание будет уделено таким направлениям, как экономика данных, общетеоретические и практические вопросы применения ИИ, прикладные аспекты использования цифровых технологий и развитие ИКТ.

В Астане при Альянсе технологических компаний «QAZTECH» начал работу Центр права будущего. Его задача — формирование независимого системного взгляда и выработка комплексных подходов по регулированию новых технологических секторов экономики, а также содействие расширению компетенций и повышению квалификации в сфере права цифровой среды.

«На уровне стратегических программных документов, утвержденных Президентом, обозначена чувствительность цифровой среды к регуляторному воздействию. Необходим регуляторный компромисс между поддержкой инновационных технологий и защитой прав граждан от злоупотребления технологиями», — отметила представитель Альянса «QAZTECH».

По словам экспертов, на практике технологические компании часто сталкиваются с многоуровневым регулированием, которое не адаптировано к их специфике. Недостаток понимания у регуляторов и компаний затрудняет соблюдение требований.

«Мир быстро меняется, и полезные инициативы часто тормозятся, поскольку правовая система не всегда успевает за изменениями. Надеюсь, что объединение интеллектуального и экспертного потенциала в Центре принесет значительную пользу всем участникам диалога», — отметил Ермек Рустембек-улы.

В настоящее время в стране разрабатываются важные законопроекты, такие как закон «О регулировании искусственного интеллекта», «Цифровой кодекс». Как отмечают эксперты Центра, в Казахстане, как и во всем мире, сейчас отмечается недостаток юридических кадров, специализирующихся в сфере цифровой среды.

«Давно работаю в цифровой среде и вижу, как разработка законопроектов, включая Цифровой кодекс, сталкивается с серьезными проблемами. Я неоднократно поднимала вопрос о необходимости привлечения научных экспертов, особенно в области цивилистики, чтобы избежать тупика в разработке этих документов», — добавила свое мнение член Центра, кандидат юридических наук Елена Бычкова.

С учетом задач, поставленных Главой государства, а также обращений технологических компаний и рекомендаций экспертов, особое внимание Центром будет уделено таким ключевым направлениям, как экономика данных, общетеоретические и практические вопросы применения искусственного интеллекта, прикладные аспекты использования цифровых технологий и развитие информационно-коммуникационных технологий.

«Цифровая экономика строится через построение, в первую очередь, инфраструктуры, затем — сервисов на базе этой инфраструктуры и путем развития сквозных технологий (технологии больших данных, искусственный интеллект и так далее). Важно привлечь представителей бизнеса, чтобы учесть их потребности и создать сбалансированную повестку, учитывающую интересы бизнеса, государства и пользователей», — отметил международный эксперт по цифровому праву, член Центра, кандидат юридических наук Руслан Ибрагимов.

В работе Центра принимают участие авторитетные казахстанские ученые правоведы, ведущие практикующие юристы, а также известные эксперты Казахстана, Германии, России, такие как Д. Байдильдинов, Е. Бычкова, Р. Ибрагимов, А. Кайшатаева, Ж. Кощанова, Д. Утеген, Х. Цшайге, М. Якушев, А. Ракишева.

Руководить работой Центра будут доктор юридических наук, профессор, основоположник патентной системы Казахстана Толеш Каудыров, а также блокчейн-юрист Ермек Рустембек-улы.