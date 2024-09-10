Yandex Qazaqstan открывает набор учеников в свою Школу программирования

6 сентября компания начала прием заявок на бесплатное обучение Python в Школе программирования.

Поступить в Школу могут учащиеся в возрасте 14-17 лет. В этом году обучение будет проходить в Алматы, Астане, Костанае, Петропавловске, Талдыкоргане и впервые — в Шымкенте. На занятиях старшеклассники познакомятся с основами разработки на языке программирования Python, изучат ключевые понятия, конструкции и библиотеки языка.

Занятия будут проходить очно, два раза в неделю по полтора часа в следующих учебных заведениях:

1. Филиал НАО «РФМШ» в г. Алматы

2. КГУ «Лицей № 166» Управления образования г. Алматы

3. Филиал НАО «РФМШ» в г. Астана

4. НИШ ФМН г. Костанай

5. НИШ ХБН г. Петропавловск

6. НИШ ФМН г. Талдыкорган

7. НИШ ФМН г. Шымкент.

Участие в проекте бесплатное, но в школу нужно поступить. Отбор участников в этом году завершится 15 сентября. Поступление в Школу программирования состоит из двух этапов — тестирования и собеседования. Сначала нужно заполнить заявку на участие на сайте проекта. В ответ придет письмо со ссылкой на тестирование. Если поступающий успешно пройдет тест, его пригласят на собеседование.

Выпускники Школы программирования 2023 года смогут продолжить свое погружение в мир разработки и популярные IT-профессии в онлайн-формате, записавшись на Специализации Яндекс Лицея. Выпускникам будут бесплатно доступны трехмесячные курсы: Веб-разработка на Django, Анализ данных, Машинное обучение, Большие данные, Программирование на Go.

Школа программирования Яндекса — международный проект по изучению основ программирования на языке Python для школьников 14-17 лет, реализующийся в Казахстане с 2017 года. Ранее проект работал на базе учебных заведений в Алматы и Астане, с 2023 к участию в проекте присоединились школы из Петропавловска, Костаная и Талдыкоргана. В 2024 году Школа программирования запустится в Шымкенте. В 2023 учебном году курс Школы программирования успешно завершило 98 школьников, а за 7 лет выпускниками проекта стало 258 человек.