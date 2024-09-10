Анонс: Eurasian Mobile Summit 2024

Как 5G и AI изменят города.

20 сентября 2024 года Алматы станет эпицентром инноваций и передовых идей в телекоммуникационной отрасли в рамках бизнес-форума Eurasian Mobile Summit 2024. Мероприятие соберет более 200 гостей из 26 стран на территории Swissotel Almaty, чтобы обсудить ключевые тренды и вызовы индустрии.

Среди тем — будущее 5G, интеграция цифровых технологий и роль телеком-компаний в финансовом секторе. Ведущие эксперты из сферы телекоммуникаций, Smart City и AI поделятся своим видением текущих и будущих трендов.

Также в программе — интерактивные дискуссии о роли искусственного интеллекта и IoT в развитии телекоммуникационных технологий, ключевые выступления экспертов по цифровой трансформации, обсуждение смарт-технологий для городского пространства и панельные сессии по женскому лидерству в корпоративной среде. Отдельная панель «Бренд, доверие и репутация в телеком-сфере» рассмотрит лучшие практики управления репутацией и стратегии создания доверительных отношений с клиентами. В сессии примут участие специалисты по коммуникациям ведущих компаний, таких как Kcell, Beeline Kazakhstan и Freedom Telecom.

Eurasian Mobile Summit 2024 станет важным событием в жизни города благодаря участию делегации WeGO (World Smart Sustainable Cities Organization), международной ассоциации, которая помогает преобразовывать города в умные и устойчивые с помощью публично-частных партнерств. Напомним, что в 2023 году Алматы завоевал бронзу в Южной Корее за проект платформы геоаналитики городских данных.

Eurasian Mobile Summit 2024 предлагает исключительную возможность для участников наладить деловые контакты, узнать о новейших инновациях и тенденциях, а также вдохновиться идеями и опытом лидеров отрасли. Присоединяйтесь к обсуждению будущего цифровой трансформации и будьте в центре событий.

Более подробная информация и регистрация доступны на сайте Eurasian Mobile Summit 2024.