Объем услуг в области компьютерного программирования увеличился на 29%

Большая часть объема услуг в секторе пришлась на разработку и тестирование программного кода.

По итогам первого полугодия текущего года объем услуг в области компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг в Казахстане достиг 611,3 млрд тг — на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го (ИФО — 125,1%). Большая часть объема услуг в секторе пришлась на разработку и тестирование программного кода: 265,9 млрд тг. Далее идут консультационные услуги в области информационных технологий (50,3 млрд тг), а также сопровождение программного обеспечения, программных продуктов, баз данных, интернет-ресурсов и информационных систем (45 млрд тг). Такие данные приводит Ranking.kz.

В разрезе регионов наибольший объем услуг пришелся на Алматы: 347,7 млрд тг — сразу на 61,5% больше в стоимостном выражении, чем за первое полугодие прошлого года. Следом идет Астана с объемом в 202,7 млрд тг, минус 4,5% за год. В пятерку лидирующих регионов также вошли Карагандинская (11,6 млрд тг), Северо-Казахстанская (7,6 млрд тг) и Атырауская (7,1 млрд тг) области. Меньше всего услуг в секторе было оказано в Улытауской, Туркестанской и Жамбылской областях.