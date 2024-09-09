Эволюция образовательного сектора Казахстана

Отчет за второй квартал 2024 года выявил значительные изменения в объемах оказываемых образовательных услуг в Казахстане.

Общий объем оказанных услуг во втором квартале достиг 1 728 828,9 млн тенге, что на 31% выше, чем в первом квартале, где было оказано услуг на сумму 1 318 714,4 млн тенге. Этот значительный рост отражает увеличение спроса и улучшение качества предложения, передает Economy.kz.

Специфика секторов:

— Дошкольное образование показало впечатляющий рост с 203 529 млн тенге до 259 073,4 млн тенге, увеличившись на 27%. Это подчеркивает укрепление фундамента начального образования.

— Основное и общее среднее образование выросло с 762 294,4 млн тенге до 831 337,7 млн тенге, что представляет собой прирост на 9%, свидетельствуя о стабильном интересе к этому уровню образования.

— Высшее и послевузовское образование выросло с 127 931,6 млн тенге до 179 979,6 млн тенге, что на 41% больше, это отражает растущую потребность в высшем образовании и квалификации.

Рост в частном секторе также заметен, хотя он по-прежнему составляет меньшую долю в общем объеме услуг. Увеличение доли частных организаций с 18% в первом квартале до 18,2% во втором подчеркивает постепенное, но уверенное участие частного капитала в образовательной сфере.

Неоспоримым остается и потенциал для роста цифровых образовательных услуг. Несмотря на умеренное увеличение объема услуг, оказываемых через интернет (с 9 027,9 млн тенге до 9 107,4 млн тенге), цифровизация представляет собой ключевую возможность для дальнейшего расширения и инноваций в секторе.