По-новому будет фиксироваться скорость авто на дорогах всех регионов Казахстана

Новые автоматизированные станции измерения на автодорогах установят во всех регионах страны.

Во всех регионах Казахстана установят новые современные автоматизированные станции измерения — АСИ. Их устанавливают для повышения безопасности на автомобильных дорогах различных категорий, передает Sputnik.

По поручению Высшей аудиторской палаты страны проведен анализ имеющихся АСИ. Ранее Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности исполнения госпрограммы «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы и использования средств, выделенных на бюджетные инвестпроекты развития транспортной инфраструктуры. По его итогам министерству транспорта было поручено проанализировать имеющиеся на рынке автоматизированные станции измерения и проработать вопрос их применения.

Сегодня на дорогах общего пользования установлены автоматизированные станции измерения Kistler (Швейцария), UNDS (Южная Корея) и Тензо-М (Россия). На подъездных дорогах Астаны используется 7 современных АСИ производства Intercomp (США) с тензометрическими датчиками.

Также сообщается, что на основании проведенного анализа планируется дальнейшее масштабирование АСИ в другие регионы республики. Так, министерством транспорта совместно с акиматами и АО «НК „КазАвтоЖол“» прорабатывается вопрос привлечения частных инвесторов для установки 220 дополнительных АСИ: 70 на автодорогах международного и республиканского значения, 150 — на дорогах областного, районного значения и улицах городов.

АСИ — это специальные контрольно-измерительные технические средства, которые осуществляют фото- и видеосъемку, фиксируют вид, марку, государственный регистрационный знак, весовые и габаритные параметры транспортных средств, а также осевые нагрузки и скорость.