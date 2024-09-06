Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предложила сенатор Рахметова

Проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся актуальными для казахстанцев.

За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 таких преступлений. В своем депутатском запросе сенатор Асем Рахметова предложила меры по борьбе с этой проблемой, передает Kazpravda.kz.

Преступники продолжают адаптироваться и искать новые способы обмана граждан, поэтому сенатор считает, что несмотря на комплексные меры, предпринимаемые МВД и другими госорганами, необходимо продолжать активную профилактическую работу и усиливать защиту казахстанцев.

«Меры, предпринимаемые МВД и другими государственными органами, конечно же, приносят результаты. Так, в результате взаимодействия с АО „Казахтелеком“ системой Антифрод заблокировано более 1,9 млн зарубежных мошеннических звонков. Совместно с МЦРИАП и операторами сотовой связи продолжается работа по блокированию „зарубежных“ звонков с подменных номеров, в результате чего пресечено 58 млн звонков с „подменных номеров“. Создание „Антифрод-центра“ в сотрудничестве с Национальным банком уже позволило заблокировать 395 млн тенге на стадии вывода их за границу», — сказала сенатор.

Сенатор предложила проводить регулярные информационные кампании в популярных социальных сетях, вовлекать в разъяснительную работу блогеров.

«Разработать специальные горячие линий и онлайн-платформы для оперативного реагирования на случаи мошенничества, где граждане могут сообщить о подозрительных действиях и получить консультацию. Эти меры позволят не только повысить осведомленность граждан о рисках, связанных с мошенничеством, но и создать более безопасную и защищенную цифровую среду, минимизируя возможность совершения преступлений», — говорит Асем Рахметова.