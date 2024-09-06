Автоматизированную систему взвешивания автотранспорта запустили в Астане

Она призвана обеспечить сохранность автомобильных дорог.

По данным Минтранспорта, система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения. Автоматизированная система работает с сентября текущего года, передает Kazpravda.kz.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге). Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать: 1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн; 2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями — 32 тонны; 3. пятиосные — 38 тонн; 4. с шестью и более осями — 44 тонны.

«Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн фактически перевозят 35-40 тонн. Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. Только в Астане зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача — обеспечить сохранность дорог», — отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Система позволит минимизировать коррупционные риски и исключить человеческий фактор. До конца года планируется внедрить ее в остальных регионах страны.