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    QazTrade приглашает казахстанский бизнес на Alibaba.com

    Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

    3 сентября 2024 15:03, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет

    АО «QazTrade» объявляет набор казахстанских поставщиков для участия в программе «Gold Supplier» на платформе Alibaba.com. Статус «Gold Supplier» для предпринимателей открывает доступ к глобальной аудитории, помогает повысить узнаваемость и имидж производителя на платформе. На данном этапе будет отобрано еще 30 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для вывода на Alibaba.com.

    В рамках программы предусмотрено обучение по работе и продвижению товаров на платформе, полное сервисное обслуживание и сопровождение при экспорте продукции. Участие бизнеса в программах является бесплатным.

    Чтобы подать заявку на программу необходимо пройти по ссылке.

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