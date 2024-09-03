QazTrade приглашает казахстанский бизнес на Alibaba.com

Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

АО «QazTrade» объявляет набор казахстанских поставщиков для участия в программе «Gold Supplier» на платформе Alibaba.com. Статус «Gold Supplier» для предпринимателей открывает доступ к глобальной аудитории, помогает повысить узнаваемость и имидж производителя на платформе. На данном этапе будет отобрано еще 30 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для вывода на Alibaba.com.

В рамках программы предусмотрено обучение по работе и продвижению товаров на платформе, полное сервисное обслуживание и сопровождение при экспорте продукции. Участие бизнеса в программах является бесплатным.

Чтобы подать заявку на программу необходимо пройти по ссылке.