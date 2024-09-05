В МУИТ назначен новый ректор

С 2020 года Асылбек Исахов является руководителем сборной Казахстана на международных математических олимпиадах.

На должность председателя правления-ректора Международного университета информационных технологий назначен Исахов Асылбек Абдиашимович — доктор PhD по математике в области теории вычислимости, ассоциированный профессор по направлению «Компьютерные науки и информатика».

Асылбек Абдиашимович получил высшее образование в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. В 2015 году он успешно завершил программу PhD совместно с Гейдельбергским университетом в Германии. Свою карьеру начал в 2005 году преподавателем, руководителем олимпийского резерва в физико-математическом лицее № 173. В период с 2010 по 2017 годы работал в КазНУ в качестве ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, и. о. доцента на кафедре фундаментальной математики механико-математического факультета. В 2017–2023 годы занимал должности ассоциированного профессора, профессора и декана Школы прикладной математики в КБТУ. С 2020 года является руководителем сборной Казахстана на международных математических олимпиадах (IMO, BMO) при поддержке Министерства образования и науки РК. До недавнего времени занимал должность проректора по академическим вопросам Казахстанско-Британского технического университета (2023–2024 гг.).

Асылбек Исахов внес весомый вклад в науку и образование, отмечен множеством наград, включая звания «Лучший преподаватель вуза» (2020) и «Талантливый молодой ученый Казахстана» (2018, 2023).