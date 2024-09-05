Women in Tech теперь и в Казахстане

Women in Tech — крупнейшая в мире организация, объединяющая более 250 000 участников по всему миру из более чем 50 стран.

4 сентября в Алматы официально стартовал Казахстанский чаптер Women in Tech, который стал частью глобального движения, направленного на продвижение женщин в сфере технологий. Мероприятие собрало более 150 участников оффлайн и более 100 — онлайн. На официальное открытие приехала Аюми Мур Аоки — глава Women in Tech Global, технологический дипломат, член Международной консультативной группы экспертов ЮНЕСКО по вопросам сокращения гендерного разрыва, ТОР40 Forbes Women. В своем выступлении Аюми подчеркнула важность развития девушек в STEAM без ограничений и стеклянных потолков, важность комьюнити и глобального нетворка.

Женская инициатива была поддержана Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Акиматом г. Алматы, офисом UN Women. Спикеры и гости — известные предприниматели, общественные деятели, первые руководители компаний, деятели искусства и спорта.

В ходе мероприятия были затронуты такие темы, как менеджмент 2.0, представленность женщин на управленческих позициях и в венчурной индустрии, мотивационные и стартаперские истории. Особо важно отметить, что мероприятие прошло в атмосфере гендерного баланса, как среди спикеров, так и среди гостей, что подчеркивает приверженность идеям равенства и инклюзивности и дает сигнал обществу о том, что мы вместе способны решать важные задачи государства и общества.

Кроме того, в рамках мероприятия все желающие имели возможность посетить эко-лабораторию Центрально-Азиатского института экологических исследований по приглашению члена Наблюдательного совета Women in Tech Kazakhstan — Асель Тасмагамбетовой.

«Мы гордимся тем, что Казахстан теперь является частью этого мощного движения. Миссия Казахстанского чаптера Women in Tech — это создание национального странового технологического женского бренда, который будет признан во всем мире. Мы стремимся воспитать новое поколение женщин-лидеров, способных создавать инновации и продвигать Казахстан на мировой арене», — отмечает Асем Болатжан, директор казахстанского чаптера Women in tech, советник Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В Наблюдательный совет Women in Tech уже вошли такие эксперты, как Жанат Бердалина, Ляззат Сатиева, Асель Тасмагамбетова, Дина Амришева, Динара Шукижанова, Куляш Байсеитова, Ельдар Абдразаков, Мурат Абдрахманов, Алина Алдамберген.

Чтобы стать частью этого движения, достаточно бесплатно зарегистрироваться на платформе Women in Tech Kazakhstan.

В ближайшее время планируется проведение ряда мероприятий, включая гостевые лекции в университетах, технические митапы, бизнес-завтрак Women in E-commerce и другие события, направленные на создание мощного комьюнити и новых возможностей для девушек. По вопросам просим обращаться на официальные странички @womenintechkz в Instagram и LinkedIn.