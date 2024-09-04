Новый контакт-центр 111 появится в Казахстане

Функционал направлен на поддержку семей и защиту прав женщин и детей.

Министр цифрового развития утвердил приказ «Об определении контакт-центра 111 по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей». Согласно приказу, который вступит в силу 13 сентября, контакт-центром определено некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация „Правительство для граждан“». Контакт-центр 111 является юридическим лицом, назначенным уполномоченным органом в сфере информатизации, передает Liter.kz.

Приказ был принят в рамках реализации закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Закон вносит изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье», включая введение понятия контакт-центр «111».