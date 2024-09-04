Сеть 5G охватит все областные центры Казахстана до конца 2025 года

Казахстан входит в 30 самых оцифрованных государств мира и занимает 8 место по онлайн услугам.

До конца 2025 года сетью 5G будут охвачены все города республиканского значения и областные центры Казахстана. Об этом на открытии Азиатско-Тихоокенской конференции по цифровой инклюзии и трансформации сообщил премьер Олжас Бектенов, передает Sputnik.

По его словам, более 90% всех государственных услуг доступны для населения республики с мобильных устройств.

«Совсем недавно в Караганде был открыт Центр комфортного обслуживания граждан, который предоставляет весь комплекс услуг разных организаций в одном здании. Такие центры будут масштабированы во всех крупных городах страны. В целом, до конца 2029 года, мы планируем выстроить полноценную экосистему, позволяющую обеспечить равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Для создания собственных электронных ресурсов мы разрабатываем продукты в сфере ИИ. В следующем году в Астане будет создан Национальный центр искусственного интеллекта. Этот центр станет ключевой площадкой для отбора эффективных решений. Мы будем приветствовать развитие сотрудничества в этой сфере со всеми странами, в том числе государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал глава кабмина.

Бектенов также рассказал, что в рамках развития Цифрового шелкового пути Казахстан совместно с соседями реализует проект по прокладке оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря с выходом в страны Персидского залива с дальнейшим расширением транзитного потенциала проекта Запад-Восток. Это позволит сформировать современную инфраструктуру сбора, хранения и обработки данных для развития новых технологий, привлечения крупных Big Tech компаний.