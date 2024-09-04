В Казахстане появится еще один вид спутниковой связи

Глава Минцифры Жаслан Мадиев считает, что это поможет получать гражданам более качественные услуги по приемлемой стоимости.

Казахстан подпишет меморандум с Amazon Kuiper (спутниковый интернет, аналог Starlink). Об этом на полях Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации сообщил глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев, передает Sputnik.

«Amazon Kuiper — спутниковое решение предоставления спутникового интернета. Аналог Starlink, OneWeb. Развивая конкуренцию в этом направлении, мы можем получать более качественные услуги для граждан по приемлемой цене», — сказал Мадиев.

Напомним, вчера в Астане начал свою работу Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации. Мероприятие организовано совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и министерством цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Ранее замгенсека ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана предоставила Отчет о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2024 год премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову. В нем рассматривается, как цифровые технологии будут структурно и необратимо влиять на траекторию изменения климата. Отмечается, что доклад включает 27 примеров, демонстрирующих потенциал цифровых решений в таких областях, как инфраструктура, управление, мобильность, промышленность и торговля, снижение рисков бедствий, сельское хозяйство и экосистемы биоразнообразия.