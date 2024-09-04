АО «НИТ» подписало Соглашение об информационном взаимодействии касательно ввоза транспортных средств
Его подписание позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей.
АО «Национальные информационные технологии» подписало соглашение об информационном взаимодействии между информационными системами РК и администратором систем электронных паспортов, определенным решением Совета ЕЭК.
В рамках соглашения будет реализовано:
— Обмен электронными паспортами.
— Обмен сведениями о регистрации автомобилей, наличии каких-либо ограничений, установленных правом ЕАЭС.
— Ограничение доступа на казахстанский рынок «авто конструкторов» или автомобилей, не соответствующих требованиям техрегламента, а также числящихся в угоне.
Отметим, что подписание указанного соглашения позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей в Казахстан, не нарушая международных обязательств.