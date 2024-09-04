Следите за новостями

Цифра дня

$356 000 выделил Павел Дуров для детей из казахстанских сел на гранты в частную школу

    АО «НИТ» подписало Соглашение об информационном взаимодействии касательно ввоза транспортных средств

    Его подписание позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей.

    4 сентября 2024 10:01, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    АО «Национальные информационные технологии» подписало соглашение об информационном взаимодействии между информационными системами РК и администратором систем электронных паспортов, определенным решением Совета ЕЭК.

    В рамках соглашения будет реализовано:

    — Обмен электронными паспортами.
    — Обмен сведениями о регистрации автомобилей, наличии каких-либо ограничений, установленных правом ЕАЭС.
    — Ограничение доступа на казахстанский рынок «авто конструкторов» или автомобилей, не соответствующих требованиям техрегламента, а также числящихся в угоне.

    Отметим, что подписание указанного соглашения позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей в Казахстан, не нарушая международных обязательств.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.