АО «НИТ» подписало Соглашение об информационном взаимодействии касательно ввоза транспортных средств

Его подписание позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей.

АО «Национальные информационные технологии» подписало соглашение об информационном взаимодействии между информационными системами РК и администратором систем электронных паспортов, определенным решением Совета ЕЭК.

В рамках соглашения будет реализовано:

— Обмен электронными паспортами.

— Обмен сведениями о регистрации автомобилей, наличии каких-либо ограничений, установленных правом ЕАЭС.

— Ограничение доступа на казахстанский рынок «авто конструкторов» или автомобилей, не соответствующих требованиям техрегламента, а также числящихся в угоне.

Отметим, что подписание указанного соглашения позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на ограничение нелегального ввоза автомобилей в Казахстан, не нарушая международных обязательств.