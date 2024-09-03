348 млн тенге выделят из резерва правительства на развитие ИС «е-Статистика»

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 сентября.

Подготовлен проект постановления правительства РК «О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан». Агентству по стратегическому планированию и реформам РК выделят из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 348,7 млн тенге на развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика», передает Zakon.kz.

Цель проекта — модернизация имеющегося инструмента для проведения Национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году, а также повышение качества данных по сельскому хозяйству при использовании административных данных, в том числе:

— сокращение переписных вопросников с семи до трех;

— сокращение количества интервьюеров с 40 тыс. до 5 тыс.;

— сокращение времени проведения основного этапа переписи с 180 дней до 40 дней;

— сокращение основных этапов переписи с двух до одного;

— сбор данных в онлайн-режиме в сельскохозяйственной переписи по юридическим лицам — 100%;

— использование данных административных источников в сельскохозяйственной переписи (Информационная система «Идентификация сельскохозяйственных животных», Информационная система «Государственный регистр сельскохозяйственной техники», Информационная система «Единый государственный кадастр недвижимости», Информационная система «Единая государственная информационная система субсидирования»);

— увеличение количества статистических регистров с четырех до 16;

— автоматизация проверки административных данных;

— повышение качества данных по сельскохозяйственной переписи за счет выявления расхождений между административными данными и данными переписи у респондентов.

«Принятие этого проекта постановления правительства положительно повлияет на развитие информационных систем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, совершенствование процессов сбора, хранения, обработки, анализа и распространения статистической информации, улучшение ее качества, переход от традиционных методов сбора статистических форм на использование административных данных при формировании официальной статистической информации», — говорится в обосновании.