Более 56 тыс. человек уже пользуется приложением Enbek HR

Мобильное приложение было запущено в прошлом году, чтобы облегчить работникам доступ к функционалу Портала трудовых ресурсов Hr.enbek.kz.

На сегодняшний день через мобильное приложение доступен целый ряд услуг и сервисов портала. Кроме возможности подписания трудового договора работник может просмотреть свои трудовые договоры, зарегистрированные в Единой системе учета трудовых договоров работодателями, получить из нее справку с места работы или актуализировать сведения по трудовому договору (расторжение, удаление, корректировка — при прикреплении подтверждающих документов). Также можно выгрузить электронную трудовую книжку, сформированную на основе зарегистрированных в ЕСУТД трудовых договоров, дать согласие для потенциального работодателя на ознакомление с личными данными (в сервисе «Личное дело работника»).

Работник, занятый во вредных условиях труда, может прямо в мобильном приложении проверить наличие права на специальную социальную выплату и предварительно рассчитать ее сумму.

Кроме того, в приложении Enbek HR работник получает push-уведомления в режиме онлайн, что позволяет быть осведомленным о всех действиях, производимых с трудовыми договорами и оперативно реагировать.

Отмечается, что Enbek HR активно развивается, скоро будут доступны новые функции. Оно доступно для скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.