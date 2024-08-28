Биометрическую идентификации абонентов сотовой связи хотят ввести в Казахстане

Проект изменений в приказ министра цифрового развития об утверждении правил оказания услуг связи размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 10 сентября.

Под биометрическими данными понимаются персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность. В сравнительной таблице к документу поясняется, что операторы регистрируют абонентские устройства сотовой связи без корректной идентификации абонентов сотовой связи.

«Этой проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления в финансовом секторе. В этой связи, в целях борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента», — сказано в документе.

Предоставление биометрических данных изображения лица будет необходимо при расторжении договора с оператором, для переноса абонентского номера и при присоединении к публичному договору. Кроме того, проект определяет алгоритм аутентификации абонентов, подключающихся к интернету через общественные сети при сохранении качества аутентификации и степени безопасности.

Как говорит директор юридической фирмы DRCQ Руслан Дайырбеков, введение обязательной биометрии для заключения договоров на оказание услуг сотовой связи представляет собой двойственную проблему. С одной стороны, эта мера направлена на повышение безопасности и снижение уровня мошенничества, что актуально в условиях роста киберпреступности. Однако такое требование вызывает серьезные опасения в области защиты цифровых прав и конфиденциальности граждан. Жители РК должны иметь право контролировать свои биометрические данные, включая доступ к информации о том, как и где эти данные хранятся и используются, а также возможность отозвать свое согласие на их обработку. Прозрачность в этих вопросах крайне важна, чтобы обеспечить доверие граждан к новым мерам.

«Мы уже видели множество примеров утечек личных данных у операторов связи и других организаций, что приводило к кражам личности, финансовым потерям и даже угрозам физической безопасности. Особенность биометрии в том, что эти данные, в отличие от паролей, нельзя просто изменить в случае компрометации. Важно, чтобы операторы связи несли юридическую ответственность за возможные утечки, включая обязательство компенсировать ущерб и предоставлять пострадавшим помощь в восстановлении их цифровой идентичности», — читает эксперт.

По словам Руслана Дайырбекова, Казахстан должен стремиться к тому, чтобы внедрение инноваций обеспечивало безопасность, не нарушая при этом фундаментальные права граждан на конфиденциальность и защиту личных данных, иначе существует риск, что безопасность станет компромиссом, а не гарантией.