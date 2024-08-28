В национальных парках появятся зарядные станции для электрокаров

МЭПР подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.

В частности, поправка предусматривает, что при проектировании туристских троп, маршрутов будет проводиться обследование территории их прохождения, которое включает расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств, передает Zakon.kz.

Также будет определяться потребность в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах, организовываться их подготовка, разрабатываться рекламно-информационные материалы с описанием маршрута и рассчитываться рекреационная нагрузка.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 сентября.