HONOR и спортсмены со всего мира объединили усилия для привлечения внимания к вызовам, связанным с боковым амиотрофическим склерозом

Хэштег #HONORtheChallenger, посвященный тем, кто ежедневно ведет борьбу с боковым амиотрофическим склерозом, за последние недели завоевал широкую популярность в социальных сетях.

Он стал символом непоколебимого духа людей, преодолевающих ограничения, и напоминанием о важности поддержки сообщества, живущего с БАС. Чтобы присоединиться к челленджу, участникам нужно принять позу, ассоциирующуюся с занятиями спортом, опубликовать фото с хэштегом #HONORtheChallenger и передать эстафету другим пользователям социальных сетей. Более 4000 человек по всему миру поддержали эту инициативу, в том числе британский гимнаст Нил Уилсон. Хэштег уже собрал 85 миллионов просмотров и 11 миллионов взаимодействий.

«Меня вдохновил дух этого проекта и то, как он отражает стойкость и мужество людей с БАС, — отметил Нил Уилсон. — Надеюсь, что это побудит больше компаний создавать доступные технологии, которые помогут спортсменам с травмами».

При разработке новых технологий часто забывают о потребностях людей с ограниченными возможностями. Компания HONOR стала первой, кто внедрил технологию отслеживания глаз в своей операционной системе MagicOS 8.0. Эта технология позволяет управлять смартфоном, используя только глаза, чтобы открывать уведомления и приложения. Она станет доступна по всему миру с 27 августа 2024 года.

«БАС — это прогрессирующее заболевание нервных клеток, при котором мышцы постепенно утрачивают свои функции, — объясняет Лимор Ноа, исполнительный директор ALS Foundation Netherlands. — На поздних стадиях болезни у пациентов обычно остается контроль только над движением глаз».

HONOR активно инвестирует в исследования и разрабатывает неинвазивные технологии интерфейса «мозг-компьютер» в своей лаборатории. Эта технология позволяет пользователям управлять внешними устройствами с помощью электрических сигналов мозга, открывая новые возможности для людей с ограниченными возможностями. Недавно 34-летний житель Китая Вэй Чжан, который уже 26 лет живет с БАС, испытал эту передовую технологию, позволяющую взаимодействовать с компьютером через сигналы мозга. HONOR стремится создавать технологии будущего, которые откроют новые способы взаимодействия ИИ между смартфонами и другими устройствами, помогая людям с ограниченными возможностями.

Пользователи соцсетей могут поддержать осведомленность о БАС, приняв участие в челлендже #HONORtheChallenger в TikTok, Instagram, X и Facebook.

Чтобы узнать больше и сделать свой вклад, посетите сайт Международного Альянса Ассоциаций БАС.