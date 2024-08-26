Еще 12 видов госуслуг полностью переведут в электронный формат

Будет также оптимизирован перечень предоставляемых документов по 48 видам госуслуг.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов рассказал, что до конца следующего года 12 видов госуслуг будут переведены полностью в электронный формат. Речь идет об услугах по оформлению документов на постоянное место жительства за пределами страны, прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз и других, передает Zakon.kz.

«В этом направлении также будут автоматизированы процессы согласования по 24 услугам. Этим будут заниматься Минобороны, МВД, Минпромышленности и строительства, Минсельхоз, культуры и информации. Восемь услуг справочного характера будут переведены в личный кабинет на портал электронного правительства. К примеру, предоставление информации о категории субъекта предпринимательства будет исключено из реестра госуслуг и переведено в раздел „сервисы“ на портале электронного правительства. Это освободит граждан от предоставления справок, поскольку госорганы будут получать указанные сведения из информационных систем», — рассказал Салауат Муксимов.

По его словам, будет оптимизирован перечень предоставляемых документов по 48 видам госуслуг. Это порядка 550 тыс. документов, поиском и предоставлением которых вынуждены ежегодно заниматься граждане. Необходимые сведения госорганы будут получать из информационных систем благодаря запланированным мерам по интеграции. Речь идет о медсправках, дипломах об образовании, трудовых книжках и договорах.