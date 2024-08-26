Минцифры РК подписало меморандум о сотрудничестве с Таджикистаном

В числе новых партнеров — Агентство инноваций и цифровых технологий и Сберегательный банк.

В Душанбе Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» и Freedom Bank подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области развития IT технологий и инноваций.

Меморандум подписали глава минцифры Казахстана Жаслан Мадиев, член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов, а также представители Агентства инноваций Хуршед Мирзо и Сберегательного банка Таджикистана Ризвонзода Фирдавс.

Документ подчеркивает важную роль информационных технологий и космической деятельности в социально-экономическом развитии Казахстана и Таджикистана. Стороны договорились развивать и внедрять передовые технологии на долгосрочной основе, способствуя экономическому и социальному прогрессу в двух странах. Основные направления сотрудничества — развитие цифровой инфраструктуры и реализация инициатив в области электронного правительства, содействие обмену знаниями в области инноваций и предпринимательства. Наряду с этим планируется поддержка стартапов и развитие цифровых экосистем через создание технологического парка в Таджикистане.

«Открытие технологического парка в Таджикистане — это важный шаг в развитии регионального сотрудничества и поддержки инноваций. Благодаря финансированию Freedom Bank этот проект открывает новые горизонты для технологического предпринимательства и создания современных IT-решений. Это пример того, как международное сотрудничество может способствовать развитию цифровой экономики и укреплению наших связей. Особо стоит отметить, что более 100 IT-специалистов из Таджикистана уже прошли обучение по программе Астана Hub в Казахстане, что подчеркивает наш общий интерес к развитию технологического потенциала региона», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

В организации намерены наладить сотрудничество в области автоматизации банковских продуктов на опыте таких инновационных сервисов, как цифровая ипотека и цифровой автокредит. Кроме того, сосоялась презентация банковских продуктов, включающие в себя продукты «Цифровая ипотека», «Цифровое авто» и цифровизация иных банковских услуг при помощи государственных услуг и сервисов (GovTech).

«Подписание меморандума — важный шаг в укреплении партнерства и реализации инновационных решений. Наряду с запуском IT hub мы намерены открыть дочерний Freedom Bank в Таджикистане. Нами уже была проделана большая работа в этом направлении, собрана команда и определена локация. Открытие дочернего банка позволит нам масштабировать наш опыт и внедрять цифровые финансовые продукты и сервисы на рынке Таджикистана», — подытожил Айдос Жумагулов, член совета директоров Freedom Bank.

Вместе с тем предусмотрено участие в международных мероприятиях для привлечения внимания к инновационной экосистеме Центральной Азии, изучение возможностей для трансграничного партнерства, разработка совместных проектов в области космической деятельности и дистанционного зондирования Земли.