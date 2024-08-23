Новый стандарт определяет требования к электронным учебникам в РК

Он позволит значительно повысить качество и эффективность образовательного процесса.

С 1 июля 2024 года в Казахстане вступил в силу новый национальный стандарт СТ РК ISO/IEC TR 18120-2023 «Информационные технологии. Обучение, образование и подготовка. Требования к электронным учебникам в образовании». Этот стандарт направлен на создание единых требований к разработке и использованию электронных учебников, что позволит значительно повысить качество и эффективность образовательного процесса.

Генеральный директор КазСтандарта Еркежан Амирханова подчеркнула важность внедрения стандарта: «Основная цель стандарта — определить единый подход к разработке и использованию электронных учебников в образовательной среде, что обеспечит максимальную пользу от их применения и повысит эффективность образовательного процесса».

Согласно стандарту, электронные учебники должны предоставлять учащимся, учителям и преподавателям возможность комментировать текст, добавлять закладки, примечания и гиперссылки, а также выделять важные части текста. Важно также, чтобы пользователи могли «сворачивать» менее значимые для них фрагменты контента, что способствует индивидуализации обучения. Для пользователей, предпочитающих сложные шрифты, предусмотрена поддержка добавления нарисованных аннотаций.

Кроме того, стандарт требует, чтобы электронные учебники поддерживали различные виды мультимедийных и интерактивных элементов, что расширяет возможности взаимодействия с учебным материалом и делает обучение более увлекательным и эффективным.