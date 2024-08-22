Жители Бишкека теперь могут оплачивать комуслуги в приложении «Мой город»

Через это приложение можно также отслеживать и движение общественного транспорта.

В мобильном приложении «Мой город» теперь можно оплачивать коммунальные услуги, сообщает мэрия Бишкека. Функция доступна в новой версии приложения. В него интегрированы такие поставщики услуг, как «Газпром Кыргызстан», «Тазалык», НЭСК, «Бишкектеплоэнерго» и «Бишкекводоканал». То есть, горожане могут оплачивать счета за газ, электричество, водоснабжение и уборку мусора. «Мой город» также поддерживает несколько мобильных кошельков, передает Sputnik.