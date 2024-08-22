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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Жители Бишкека теперь могут оплачивать комуслуги в приложении «Мой город»

Через это приложение можно также отслеживать и движение общественного транспорта.

22 августа 2024 07:03, Profit.kz
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В мобильном приложении «Мой город» теперь можно оплачивать коммунальные услуги, сообщает мэрия Бишкека. Функция доступна в новой версии приложения. В него интегрированы такие поставщики услуг, как «Газпром Кыргызстан», «Тазалык», НЭСК, «Бишкектеплоэнерго» и «Бишкекводоканал». То есть, горожане могут оплачивать счета за газ, электричество, водоснабжение и уборку мусора. «Мой город» также поддерживает несколько мобильных кошельков, передает Sputnik.

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